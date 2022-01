Narodeniny vojvodkyne Kate poznačila pandémia: Oslávi 40-tku až s princom Williamom? V hre je obrovská letná slávnosť

Jej špeciálny deň prichádza len niekoľko mesiacov pred tým, ako sa očakáva, že kráľovná vystrojí princovi Williamovi veľké oslavy jeho 40. narodenín. Princ bude oslavovať v júni, pričom medzi možné miesta konania osláv patria hrad Windsor alebo Sandringham.

Hovorí sa, že sa Kate, ktorá oslavuje 40. narodeniny už zajtra, pripojí k oslavám tiež. Tento víkend by mala vojvodkyňa aj kvôli pandémii oslavovať v súkromí so svojou rodinou. V rodine je však niekto, kto miluje veľkolepé oslavy! „Kráľovná si takéto príležitosti nesmierne užíva a toto by nebolo iné. V jej platinovom jubilejnom roku sa máme na čo tešiť, a keďže William aj Kate majú 40 rokov, je to ďalšia výhovorka na oslavu. Toto je pre vojvodu a vojvodkyňu z Cambridge dosť veľké, takže by to mala byť poriadna párty," uviedla pre britský portál Mirror Ingrid Seward, šéfredaktorka časopisu Majesty Magazine.

William už mal v minulosti spoločné oslavy narodenín, svoje 18. narodeniny zdieľal so 40. narodeninami princa Andrewa, 50. narodeninami princeznej Anny a 70. narodeninami princeznej Margaret. Obrovské podujatie sa podľa britského portálu The Sun konalo na zámku Windsor v lete roku 2000 - a nastavilo latku poriadne vysoko! Zdá sa, že Kate zatiaľ v tichosti oslávi štyridsiatku s blízkymi, no nesmúti. „Samozrejme, že si uvedomuje súčasnú situáciu. Bude obklopená blízkymi, a to je všetko, na čom záleží," povedal pre portál Mirror zdroj z blízkosti kráľovskej rodiny.