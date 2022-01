Princ Andrew prichádza o majetok: Predáva chatu, aby mal na odškodné!

Prichádza o majetok!

Kráľovná odmieta platiť právnikov princa Andrewa (61) v súdnom spore, v ktorom čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania. A tak musí predať svoju lyžiarsku chatu vo Švajčiarsku.

Dávajú od neho ruky preč! Sexuálne škandály z minulosti, ktoré dobehli Andrewa, vrhajú veľmi zlé svetlo na celú kráľovskú rodinu. Jeho náklady na právnikov pritom neustále rastú a kráľovná Alžbeta II. (95) ich nemieni platiť. Podľa denníka The Mirror sa preto Andrew snaží urýchliť predaj svojej chaty Helora vo Švajčiarsku. Nehnuteľnosť má sedem spální a stojí v luxusnom rezorte Verbier. Andrew ju kúpil v roku 2014 spolu so svojou exmanželkou Sarah Ferguson za 20 miliónov eur.

Tieto peniaze by sa mu teraz veľmi zišli. Aj včera totiž stále čakal na rozhodnutie newyorského súdu v prípade žaloby, ktorú na neho podala Virginia Roberts Giuffre. Tú v minulosti zneužíval pedofil Jeffrey Epstein a mal ju dohodiť aj Andrewovi. Princovi právnici sa snažia o zamietnutie žaloby. Ak by im to nevy-šlo, bude podľa britských médií nasledovať snaha o dohodu. V rámci nej môže Virginia dostať odškodné až 3,5 milióna eur. A to už spolu s nákladmi na právnikov bude britského princa stáť pekne draho.