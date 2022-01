Herec Nicolas Cage pochádza zo slávneho filmárskeho rodu: O rolu v Krstnom otcovi III musel prosíkať, no dostal ju tento fešák!

Herec Nicolas Cage pochádza zo slávneho filmárskeho rodu Coppolovcov. Mohlo by sa tak zdať, že mal dvere do Hollywoodu otvorené. A že mu slávny strýko Francis Ford Coppola vždy nadržiaval.

On teraz ale vyhlásil, že doslova prosíkal o rolu vo filme Krstný otec III. V snímke z roku 1990 si nakoniec nezahral. Nicolas chcel rolu Vincenta Corleoneho, ktorú Coppola zveril Andymu Garcíovi. Priznal to pri debate pri okrúhlom stole, kde odpovedal na otázku, ktorej filmovej produkcie by sa rád zúčastnil, ale nepodarilo sa mu do nej dostať.

„To je veľmi trápna otázka, pretože ide o rodinu. Takže strýko točil Krstného otca III a ja som mu vtedy povedal, myslím si, že by som naozaj mal byť v tvojom filme, strýko. Myslím si úprimne, že je to skvelý nápad, ak by si ma v ňom obsadil. Myslím, že by som tú rolu mal hrať ja. Ale nestalo sa tak. Takže to je film, do ktorého som sa chcel dostať,“ priznal teraz Nicolas.