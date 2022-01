Drsná rana pre seriálovú Carrie! Pokračovanie Sexu v meste nechcú natáčať kvôli pánovi Božskému

Herečka Sarah Jessica Parker je zase bez práce. Tento rok nakrúcala seriál And Just Like That a myslela si, že sa jej postava Carrie Bradshaw vráti medzi televízne stálice. Lenže po vlažnom prijatí fanúšikov Sexu v meste, z ktorého Carrie a jej kamarátky pred rokmi vzišli, prišiel sexuálny škandál Chrisa Notha.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Hoci ten v prvom diele And Just Like That umiera, jeho správanie vrhá tieň na celý seriál. A producenti tak prestali rokovať o druhej sérii. „Hoci rozhovory o druhej sérii už prebiehali naplno, teraz sa všetko zastavilo. Hovorilo sa o tom, že sa toho natočí ešte veľa, ale po niekoľkých posledných dňoch sa všetko zastavilo. A áno, ide o sexuálny škandál Chrisa Notha,“ cituje portál Famous.cz magazín Us Weekly. Otvoriť galériu 1998 - V seriáli bol osudovou láskou Carrie. Zdroj: northfoto Pre Sarah Jessicu Parker, ktorá sa po skončení seriálu Sex v meste už v žiadnej filmovej či televíznej produkcii výrazne nepresadila, je to ťažká rana. Pribúdajú jej roky a nikto na ňu s novou rolou nečaká. Carrie Bradshaw tak bola pre ňu jedinou možnosťou, ako zostať divákom na očiach a zároveň zarábať milióny dolárov.