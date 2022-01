Zomrel herec a režisér Peter Bogdanovich († 82): Kolegovia v slzách, dojemné odkazy do neba

Vo veku 82 rokov zomrel americký režisér, scenárista, producent, herec, kritik a filmový historik Peter Bogdanovich.

Predstaviteľ Nového Hollywoodu, ktorý nakrútil napríklad drámu Posledné filmové predstavenie (1971), naposledy vydýchol vo štvrtok ráno vo svojom dome v Los Angeles. Potvrdila to jeho dcéra Antonia Bogdanovich, podľa ktorej zomrel prirodzenou smrťou.

Herečka Barbra Streisand, ktorá s Bogdanovichom spolupracovala na romantickej komédii Čo ďalej, doktor? (1972), na jeho úmrtie reagovala so slovami, že ju „vždy rozosmial“ a bude tiež „rozosmievať aj tých tam hore“. „Nech večne spí v blaženosti a navždy si užíva vzrušenie z nášho potlesku,“ vyjadril sa filmár Francis Ford Coppola. Režisér Martin Scorsese zase podotkol, že Bogdanovich stál priamo na „križovatke starého a nového Hollywoodu“.

Peter Bogdanovich sa narodil v roku 1939 v New Yorku. Začínal ako herec, filmový novinár a kritik, pracoval aj ako tvorca filmového programu v Múzeu moderného umenia, kde prostredníctvom série retrospektív a monografií získal inšpiráciu a materiály pre svoju prácu o filmároch zo staršej generácie, ako boli Orson Welles, Howard Hawks či John Ford.

Ako režisér zaujal už zo začiatku krimitrilerom Terče (1968). Okrem spomenutých snímok má na konte napríklad road movie Papierový mesiac (1973), životopisnú drámu Maska (1985), romantickú komédiu Fraška (1992), drámu Lepšia spoločnosť (2001) alebo komédiu To dievča musíš milovať (2014). Pomohol tiež dokončiť film Orsona Wellesa The Other Side of the Wind (2018). Ako herec sa predstavil napríklad v role psychoterapeuta Elliota Kupferberga v seriáli Sopranovci (1999 - 2007).

Nakrúcal tiež dokumentárne snímky a písal knihy venujúce sa filmu. Jeho práca inšpirovala tvorcov novej generácie vrátane filmárov ako Wes Anderson či Noah Baumbach.