Silvestrovská párty v Karibiku: Najväčšiu pozornosť pútal detail na priateľke Jeffa Bezosa

Nový rok vítal s celou širokou rodinou. Na jachte Jeffa Bezosa (57) nechýbal dokonca ani bývalý frajer jeho priateľky Lauren Sanchez (52).

Čo však pútalo najväčšiu pozornosť, bol prsteň na jej ruke. Dávno pred miliardárom Jeffom Bezosom randila Lauren Sanchez s bývalým hráčom amerického futbalu Tonym Gonzalezom (45). Majú spolu aj syna Nikka. A hoci sa rozišli v roku 2005 a obaja majú nových partnerov, udržiavajú najmä kvôli synovi dobré vzťahy. A tak Lauren s Jeffom zavolali na silvestrovskú párty v Karibiku nielen Nikka, ale aj jeho otca Tonyho a jeho súčasnú partnerku. Nechýbala ani kopa ďalších kamarátov, ani Jeffov mladší brat Mark.

Na párty si Jeff Bezos obliekol obtiahnutú košeľu a nohavice v diskotékovom štýle. Vynikla tak jeho vyšportovaná postava, ktorú si počas vzťahu s Lauren vypracoval. Najväčšiu pozornosť však pútal prsteň, ktorý sa počas pobytu na jachte objavil na ľavom prstenníku Lauren. Dvojica však špekulácie o možných zásnubách zatiaľ nijako nekomentovala. Ak by sa rozhodli svoj vzťah spečatiť, pre oboch by to bolo už druhé manželstvo. Bezos má štyri deti, Lauren tri.