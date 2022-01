Kráľovná preukázala veľkú česť Tonymu Blairovi aj Charlesovej manželke Camille: Jasný signál celému národu

Bývalý premiér Tony Blair (68), manželka princa Charlesa Camilla (74) a bývalá ministerka, barónka Valerie Amos (67), sa stali novými členmi Podväzkového radu. Je to najstarší a zároveň najvyšší rytiersky rád v Anglicku a združuje najvernejších spoločníkov panovníka.

Kráľovná vyberá členov rádu osobne a môže ich byť najviac 24. S tromi novými členmi ich je teraz 21. Väčšina z nich sú sedemdesiatnici a osemdesiatnici. Šesťdesiatnici Tony Blair a Valerie Amos sa zaradili k najmladším členom. Barónka Amos je tiež prvým černošským členom rádu, ktorý založil v roku 1348 kráľ Eduard III. Väčšinou oznamujú nových členov na Sviatok sv. Juraja, ktorý je 23. apríla, ale panovník tak môže urobiť hocikedy – a teraz si kráľovná Alžbeta II. vybrala Nový rok.

Tony Blair, ktorý bol 10 rokov britským premiérom, tak je odteraz Sir Tony. Jeho povýšenie do rytierskeho stavu však vyvolalo v časti verejnosti nevôľu. Pod jeho vedením sa totiž Británia zapojila do vojny v Iraku a v Afganistane. Barónka Amos sa narodila v Guyane a so svojou rodinou prišla do Británie v roku 1963. Pôsobila v britskej vláde a v OSN, v súčasnosti je členkou Snemovne lordov a je vo vedení Oxfordskej univerzity.

V prípade Camilly sa povýšenie považuje za ocenenie jej práce v rámci kráľovskej rodiny, v ktorej si plnila všetky úlohy bez najmenšieho zaváhania. Považuje sa to aj za schválenie Camilly ako manželky budúceho kráľa zo strany Alžbety II.

