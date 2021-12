Skupina Olympic v slzách: Smrť zakladajúceho člena! Zronený Petr Janda prehovoril

Členovia českej rockovej kapely Olympic prežívajú ťažké chvíle. V úctyhodnom veku navždy odišiel Pavel Chrastina († 81).

Zakladajúci člen kapely Olympic a basgitarista v jednom utrpel pred časom na prvý pohľad banálnu nehodu v pražskom metre, kde si zlomil ruku. Osud však pre neho pripravil oveľa horší scenár a postupne sa naňho začal nabaľovať jeden zdravotný problém za druhým.

Hudobný svet je v slzách. Nečakane ho opustil hudobník Pavel Chrastina († 81), ktorý bol zakladajúcim členom úspešnej českej kapely Olympic. O jeho nečakanom úmrtí informovala jeho manželka, bývalá televízna hlásateľka Eva Dudková. Basgitarista má na svedomí hity ako Želva, Snad jsem to zavinil já či Pták Rosomák, ktoré legendárny Olympic hral aj po jeho odchode z kapely.

Jeho smrť otriasla aj samotným šéfom kapely Petrom Jandom. „No, je to tento rok jedna horšia správa ako druhá. Jeho manželka Eva mi hovorila, že spadol v pražskom metre, zlomil si ruku, dostal zápal pľúc a ako už to býva v tomto veku, bol s ním amen,“ prezradil zronený spevák. „Veľmi ma to mrzí, naposledy sme spolupracovali na jednom z albumov Souhvězdí. Raz som od neho chcel text, on bol práve v nemocnici a hovoril, že teraz na to nemá hlavu,“ jedným dychom dodal Janda.