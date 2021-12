Dve ženy obvinili pána Božského zo znásilnenia: Herečky zo Sex v meste reagujú, tvrdá rana!

Hviezdy televízneho seriálu Sex v meste vyjadrili podporu dvom ženám, ktoré obvinili ich kolegu zo seriálu Chrisa Notha zo sexuálneho napadnutia.

Informoval o tom spravodajský web BBC. Šesťdesiatšesťročný Noth, ktorý v seriáli stvárnil postavu "pána Božského", obvinenia odmietol a označil ich za "úplne nepravdivé". Herečky Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) a Kristin Davis (Charlotte) uviedli, že ich vznesené obvinenia hlboko zarmútili.

"Podporujeme ženy, ktoré predstúpili a podelili sa o svoje bolestné skúsenosti," napísali herečky v spoločnom vyhlásení. Herec, ktorý v populárnom seriáli stvárnil pána Božského, lásku hlavnej postavy Carrie, tvrdí, že v oboch prípadoch išlo o styk so súhlasom oboch strán. Po zverejnení obvinenia v článku časopisu The Hollywood Reporter však herec prišiel o množstvo zákaziek. Americké televízne siete CBS a Universal Television potvrdili, že prišiel o rolu v seriáli The Equalizer, zatiaľ čo spoločnosť s fitness vybavením Peleton stiahla reklamu s Nothom zo svojich sociálnych sietí.

Vyhlásenie herečiek prichádza dva týždne po premiére seriálu A ako to bolo ďalej... (And Just Like That...), ktorý je pokračovaním Sexu v meste. Ženy, ktoré obvinili Notha zo sexuálneho napadnutia, povedali, že ich prinútilo sa ozvať, keď herca videli v novom seriáli. Detailný popis údajných napadnutí poskytli denníku The Hollywood Reporter pod pseudonymami Zoe a Lily. Zoe, ktorá má teraz 40 rokov, uviedla, že ju Noth v roku 2004 ako 22-ročnú znásilnil v byte v Los Angeles. Lily, ktorá má 31 rokov, povedala, že ju herec znásilnil vo svojom byte v New Yorku v roku 2015, keď mala 25 rokov. Podľa serveru The Hollywood Reporter sa ženy nepoznajú a na denník sa obrátili nezávisle od seba.

Podrobný článok novinárky Kim Masters tiež spovedá ďalších, vrátane vtedajšieho Zoeinho šéfa, Lilyinej priateľky a zamestnankyne centra pre starostlivosť o znásilnených. Článok tiež cituje textové správy medzi Nothom a Lily z doby údajného napadnutia. Noth vo vyhlásení zverejnenom v amerických médiách obvinenia odmietol. "Obvinenia vznesené voči mne osobami, ktoré som stretol pred rokmi alebo dokonca desaťročiami, sú úplne nepravdivé," uviedol. "Tieto príbehy mohli byť z obdobia pred 30 rokmi alebo 30 dňami - nie vždy znamená nie - to je hranica, ktorú som neprekročil. Stretnutia boli konsenzuálne," dodal.

Herec zároveň uviedol, že je ťažké sa "nepozastaviť nad načasovaním" článku. "Neviem naisto, prečo sa (obvinenia) objavujú teraz, ale jedno viem: Ja som tie ženy nenapadol," uviedol. Losangeleská polícia uviedla, že nezačala vyšetrovanie, pretože nedostala trestné oznámenie. Okrem seriálu Sex v meste hral Noth napríklad v seriáloch Dobrá manželka či Zákon a poriadok. S herečkou Tarou Wilson, ktorú si zobral v roku 2012, má dve deti.