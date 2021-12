David Beckham investoval 6 miliónov eur do vlastnej jachty: Z futbalistu moreplavec

Dovolenky na jachte mu zavoňali! Ikona futbalu David Beckham sa tak trochu inšpiroval svojím dlhoročným priateľom a spevákom Eltonom Johnom (74). Ich rodiny totiž trávili spoločné dovolenky na umelcovej jachte. Napokon sa futbalista odhodlal na kúpu vlastnej lode, ktorú dokonca pomohol navrhnúť.

Splnil si svoj chlapský sen! Pre otca štyroch detí je občas ťažké vymyslieť rodinnú dovolenku, pri ktorej sa zabavia všetci. Tento problém však David Beckham vyriešil po svojom. Podľa zdroja z jeho blízkeho okolia mal futbalista o vlastnú jachtu záujem už skôr.

Sám sa bol počas leta poobzerať po lodiach, ktoré by mu vyhovovali, no napokon priložil ruku k dielu a s pomocou odborníkov si dokázal navrhnúť jachtu podľa vlastných predstáv. „Nie je to superjachta v štýle oligarchov, ale po-dľa štandardov je stále dosť prepychová,“ uviedol zdroj.

Za jej výrobou by mala údajne stáť talianska lodná firma Ferretti. Dlhá je približne 30 metrov, čím ponúka dostatok priestoru pre celý klan Beckhamovcov. David sa pre kúpu vlastnej jachty zrejme rozhodol po rodinných dovolenkách so spevákom Eltonom Johnom a jeho manželom Davidom Furnishom, s ktorými sa minulé letá často plavili na ich lodi.