Brian May z kapely Queen je pozitívny, ľudí varuje pred omikronom: Koronavírus chytil na narodeninovej párty

Pred koronavírusom sú si všetci rovní. Svoje o tom vie aj gitarista Brian May (74) z legendárnej kapely Queen. Na svojej sociálnej sieti nahnal svojim fanúšikom poriadny strach, keď fotkou s pozitívnym testom potvrdil, že je v karanténe.

Vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu v Británii sa preto nemožno čudovať, že zákerný vírus dobehol aj slávneho rockera. Pozornosť tu obzvlášť vzbudzuje nový variant omikron, ktorým sa nakazilo už takmer 25-tisíc ľudí.

Postaral sa o poriadny šok. Uplynulý víkend rocker Brian May prostredníctvom instagramu oznámil, že sa nakazil koronavírusom. „Áno, ten šokujúci deň nakoniec prišiel. Obávaná dvojitá červená čiara,“ napísal Brian. Hoci si, ako sám uviedol, posledných dvadsať mesiacov dával pozor, ochorenie COVID-19 napokon dobehlo aj gitaristu. Približne pred týždňom podľahol spolu s manželkou predstave, že sa im nemôže nič stať vďaka prebiehajúcemu očkovaniu treťou dávkou vakcíny a pravidelnému testovaniu.

Napriek tomu to riskli a prijali pozvanie ich spoločného priateľa k obedu v reštaurácii, kde ich známy oslavoval narodeniny. „Zdalo sa to veľmi bezpečné, ale, samozrejme, viete, že riskujete, no aj tak sme všetci šli na párty,“ uviedol gitarista. Až osem osôb z prítomných sa totiž údajne nakazilo, pričom jeho test mu vyšiel pozitívny až po troch dňoch. Koronavírus ho tak vyradil na niekoľko dní a ako sám priznal: „Je to najhoršia chrípka, akú si viete predstaviť.“ Svojich fanúšikov z toho dôvodu varoval pred nebezpečnou nákazou, obzvlášť novým variantom omikron, ktorý sa podľa neho šíri alarmujúcou rýchlosťou. „Skutočne nechcete, aby to pokazilo vaše Vianoce,“ uzavrel May.

Pandemická situácia je v krajine veľmi vážna. V Británii zaznamenali ďalší rekord, keď vykonané testy v sobotu potvrdili vyše 93-tisíc prípadov nákazy. Veľké obavy vyvoláva najmä variant omikron. Celkovo sa ním v krajine nakazilo už takmer 25-tisíc obyvateľov. Vláda na zlú situáciu zareagovala opätovným zavedením opatrení v podobe rúšok v obchodoch či kontrolami COVID pasov, no odborníci volajú po tvrdších nariadeniach. Situáciu v Británii si všímajú aj viaceré európske krajiny. Nemecko či Francúzsko už zaradilo Spojené kráľovstvo na červený zoznam.

Vianočný lockdown v Holandsku

Rýchle šírenie variantu omikron prinútilo konať aj krajinu tulipánov, drevákov a veterných mlynov. „Omikron sa šíri ešte rýchlejšie, ako sme sa obávali, takže teraz musíme zasiahnuť,“ vyhlásil holandský premiér Mark Rutte. Od včera do 14. januára 2022 budú v Holandsku zakázané všetky verejné podujatia. Zatvorené zostanú podniky služieb, bary, reštaurácie či vianočné trhy. Školy však zostanú zatvorené približne do 9. januára.