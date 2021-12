Vdova po Žbirkovi († 69) Katka sa vybrala do Londýna: Navštevuje miesta, ktoré Meky miloval

Spravila si spomienkový trip! Manželka zosnulého speváka Mekyho Žbirku († 69) Katka (54) sa vrátila do Londýna, kde mali manželia byt.

Už pár dní tak trávi v Londýne, ktorý prirástol k srdcu aj legendárnemu hudobníkovi. Blondínka, ktorá stále bojuje so zármutkom a stratou svojej polovičky, si ho pripomína aj tak, že chodí po miestach, ktoré s Mekym zbožňovali a spájajú sa jej so spomienkami na milovaného muža.

Katka Žbirková, ale aj celý hudobný svet sa ešte stále spamätávajú z tragédie, ktorá sa udiala v polovici novembra. Legendárny spevák Meky Žbirka totiž odišiel do hudobného neba, keď skonal na komplikovaný zápal pľúc, spôsobený neznámou baktériou. Po nezabudnuteľnom velikánovi však zostala obrovská diera, ktorú pociťuje najmä najbližšia rodina. Práve Katka bola totiž pre Mekyho ako jeho druhé krídlo a rovnako to mala aj ona.

Smútiaca vdova sa preto nedávno rozhodla, že odíde z Česka a namierila si to do anglického Londýna, kde majú manželia byt. Mesto je aj pre Katku plné spomienok a krásnych stretnutí, ktoré si pripomína práve prechádzkami mestom. „Obľúbená ulica, kníhkupectvo, reštaurácia a aj cukráreň,“ napísala k sérii snímok sychravého Anglicka Katka, ktorá sa aj takto lúči so svojou životnou láskou.

Inak to nebolo ani pri nedávnej večeri s priateľmi, s ktorými zasadla v obľúbenej Mekyho reštaurácii, kde si dali aj jeho milované jedlo. „Večera s priateľmi na počesť Mekyho (tu to mal rád, hlavne chrumkavú kačku),“ napísala Žbirková. Nielen ona, ale aj Žbirkov syn David (26) sa snažia žiť ďalej a fungujú, ako vedia.

Mladík totiž len necelé dva týždne po otcovom pohrebe odletel do zahraničia, keď mal so svojou kapelou dohovorené americké turné. Zdá sa teda, že mladý muž sa rozhodol, že napriek trápeniu sa nebude izolovať od ľudí a na otca bude spomínať hudbou.