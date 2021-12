Slávna speváčka si nevie vynachváliť vakcínu: Nebyť očkovania, umrela by som na covid-19!

Americká popová speváčka Billie Eilish sa v auguste nakazila koronavírusom.

A teraz v americkej rozhlasovej šou Howarda Sterna vyhlásila, že si je istá, že keby nebola očkovaná, umrela by, napísal spravodajský server The Guardian.

"Chcem, aby bolo jasné, že som v pohode iba vďaka tej vakcíne," vyhlásila najslávnejšia tínedžerská speváčka sveta, ktorá bude 18. decembra oslavovať 20. narodeniny. "Tá vakcína je fakt úžasná. Zachránila môjho brata a hudobného spolupracovníka Finneasa, aby to nedostal. Zachránila mojich rodičov, aby to nedostali. Zachránila mojich priateľov, aby to nedostali," dodala Eilish.

Sama sa po nákaze cítila dva mesiace mizerne a stále má nespresnené následky. "Myslím, že keby som nebola očkovaná, umrela by som, pretože to bolo zlé. A keď hovorím zlé, myslím tým, že mi bolo príšerne. Jasné, že v celkovom kontexte covidu to úplne zlé nebolo, chápete, ako to myslím? Ale keď ste chorí, je vám vážne príšerne,“ povedala.

Billie Eilish bola pred nedávnom nominovaná v siedmich kategóriách cien Grammy 2022 vrátane ceny za album roka Happier Than Ever (Šťastnejší ako kedykoľvek predtým) a nomináciu získala taktiež rovnomenná pieseň z tohto albumu.