Neovládol sa! Ben Affleck sa poriadne rozvášnil: Hádka s ex po rodičovskom združení

Poriadne sa rozohnil!

Fotografom sa podarilo zachytiť herca Bena Afflecka (49) s jeho bývalou manželkou, herečkou Jennifer Garner (49). Ako je na prvý pohľad zrejmé, Ben nemal svoj najlepší deň a pri konverzácii s expartnerkou jasne dával najavo svoje citové rozpoloženie. Nech to bolo čokoľvek, skutočne ho to dopálilo! Ben a Jennifer prišli oddelene do školy ich detí v Santa Monice na rodičovské združenie.

Hoci dvojica formálne ukončila svoje manželstvo v roku 2018, na výchove ich troch detí - Violet (16), Seraphiny (12) a Samuela (9), sa stále podieľajú rovnako. Z toho dôvodu naďalej udržujú svoj vzťah v priateľskej rovine. Po skončení združenia sa bývalý pár šiel prejsť, pričom si spoločne prezerali brožúru, ktorej text nie je známy.

Affleckovi však niečo preletelo hlavou, pretože počas konverzácie s exmanželkou začal náhle mocne gestikulovať rukami. Hoci sa na prvý pohľad zdalo, že sa Ben hnevá na matku svojich detí, opak je pravda. Garner stála pokojne a miestami sa na Afflecka počas jeho búrlivého výstupu usmiala, čím dala najavo, že tŕňom v jeho oku nebola ona.