Netflix vyrobil unikátny pár na počesť Jennifer Lawrence: Tenisky z meteoritu

Tieto tenisky nie sú z tohto sveta.

A nejde len o básnické pomenovanie faktu, že ide o jediný takýto pár na svete. Už len to by stačilo na to, aby sa ich cena medzi milovníkmi tenisiek vyšplhala do nebeských výšok. No tento pár obsahuje niečo navyše - kúsky meteoritu, ktorý sa na Zem zrútil z vesmíru.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tenisky dala vyrobiť spoločnosť Netflix a nazvala ich Dibiasky 550. Ide o poctu herečke Jennifer Lawrence, ktorá vo filme Nepozeraj sa hore hrala postavu Kate Dibiasky. Táto študentka astronómie spolu so svojím profesorom (Leonardo DiCaprio) objaví asteroid, ktorý sa rúti na Zem. Ten filmový je podobný Sejmčanskému meteoritu, ktorý našli v roku 1967 v Magadanskej oblasti na ruskom Ďalekom východe.

Postupne z neho našli viacero úlomkov, ktoré mali dokopy 380 kíl. A jeden z úlomkov použili aj na výrobu tenisiek. Prúdom vody pod vysokým tlakom z neho vyrezali potrebný tvar, ktorý vsadili do bokov tenisiek New Balance 550, a raritný pár bol na svete. Vydraží ich spoločnosť Sotheby´s v piatok 17. decembra a výťažok z predaja pôjde na ochranu životného prostredia.

Pallasit

- Hrubozrný druh kamenno-železného meteoritu

- Tvoria ho kryštály olivínu v zliatine niklu a železa

- Je veľmi vzácny, tvorí len 1 % hornín, ktoré spadnú z vesmíru na Zem

- Rovnakého typu je aj Sejmčanský meteorit, ktorý použili na týchto teniskách

- Našli ho v roku 1967 na ruskom Ďalekom východe a odvtedy nazbierali 380 kg úlomkov