Futbalová ikona má novú macochu! Podľa britského denníka The Sun sa Ted Beckham (73) druhýkrát oženil a David Beckham (46) mu bol za svedka.

Ted a Sandra Beckhamovci sa vzali v roku 1969 a mali tri deti.Ted v roku 2019 spoznal advokátku a milionárku Hilary Meredith (62) a tento piatok sa mala konať utajená svadba v úzkom kruhu rodiny.

Podľa zdroja, ktorý cituje The Sun, sú obaja v zrelom veku a je to ich druhé manželstvo, tak okolo toho nechceli robiť žiadne haló. Na ceremónii bola okrem Davida aj jeho manželka Victoria a ich deti Harper (10), Cruz (16) a Romeo (19) so svojou priateľkou. Najstarší Brooklyn (22) neprišiel, pretože je práve v USA.