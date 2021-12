Ako vyzerajú Vianoce na najslávnejšom dvore sveta: Čokoláda, kilometre ozdôb i povinné váženie rodiny

Túžite zažiť Vianoce ako z rozprávky? Možno by sa mohli podobať na sviatky, ktoré majú pripravené na honosných zámkoch príslušníci najznámejších európskych kráľovských rodín.

Ich tradície siahajú stovky rokov do minulosti a niektoré z ich zvykov by sa vám zrejme ani dodržiavať nechcelo. Ako vyzerajú Vianoce v najslávnejších palácoch, prečo začínajú prípravy už v lete a prečo má kráľovná Alžbeta (95)vianočnú výzdobu až do februára?

Keď sa spomenie kráľovská rodina, najčastejšie pomyslíme na tú britskú. Kráľovná Alžbeta je nielen najznámejšou panovníčkou sveta, ale jednoznačne aj jednou z najdlhšie vládnucich. Vďaka jej rozvetvenej rodine i viacerým ikonickým sídlam sú jej vianočné oslavy zasadené doslova do rozprávkových kulís. Rodina sa svojimi zvykmi a tradíciami nikdy netajila, preto možno aj vy nájdete zopár inšpirácií.

Vianoce vo Windsore

Kráľovské Vianoce sa tradične zvykli oslavovať vo Windsorskom zámku. Keďže v ňom v roku 1988 prebiehala rekonštrukcia, rodina nasledujúcich 32 rokov odchádzala do malebnej prírody Norfolku, kde má súkromné sídlo Sandringham.

Do tradícií zasiahol opäť až covid. Minulé Vianoce sa kráľovná Alžbeta s manželom rozhodla stráviť tiché sviatky vo Windsore. Pár už možno tušil, že sú to ich posledné. Princ Philip († 99) strávil jar v nemocnici a začiatkom apríla tohto roku zomrel. Túto zimu je však Alžbeta pevne rozhodnutá vrátiť sa na zámok v Sandringhame, priletieť by tam mala už 17. decembra.

Windsorský zámok si pamätá mnohé Vianoce, preto sa kráľovská rodina tohto roku vrátila v spomienkach do ťažkých vojnových rokov, keď vtedy ešte princezná Alžbeta so sestrou Margarétou každý rok organizovala pantomimické vystúpenia. Túto zimu budú originálne kostýmy z nich vystavené aj pre verejnosť. Alžbeta počas vojny zvykla tiež ručne maľovať vianočné pozdravy.

Krásne časy na zámku zažili aj kráľovná Viktória a jej manžel, princ Albert. Spolu s deťmi každú zimu korčuľovali na zamrznutom rybníku a jazdili po okolí na saniach ťahaných koňmi.

Pozdrav od kráľovnej

Zvyky na kráľovskom dvore sú dobre zabehnuté, dokonca aj napriek pandémii. V minulosti sa začínalo s niektorými prípravami už v lete, keď začala panovníčka osobne podpisovať vianočné želania a ďakovné karty. Každý rok ich je okolo 750. Tento zvyk, podobne ako mnohé ďalšie, zaviedla už kráľovná Viktória v roku 1843, inšpirovaná Vianočnou koledou Charlesa Dickensa.

S dostatočným predstihom sa pripravuje aj personál, napríklad osobná stylistka kráľovnej Angela Kelly. Tá vyberala vhodnú farbu sviatočných outfitov. Verejnosť kráľovnú môže v jednom z nich vidieť počas prechádzky na bohoslužbu do Kostola sv. Márie Magdalény v prvý sviatok vianočný. Každý rok je preto potrebné zvoliť inú farbu tak, aby sa žiadna niekoľko sezón neopakovala.

Na sviatky sa schádza zhruba 30 najbližších členov rodiny, ktorí si užívajú súkromie a slobodu na rozľahlých pozemkoch norfolského sídla. Tam pre priateľov a najbližších organizovali v minulosti aj vianočné večierky či futbalové zápasy a lovy na bažanty.

Zvyky, na ktoré sa nezabúda

Počas celého decembra bežia už sviatočné prípravy naplno. Kráľovná týždeň pred Vianocami organizuje večeru pre svoju širšiu rodinu v Buckinghamskom paláci. Na nej sa zíde okolo 70 členov rodiny, ktorí sedia pri siedmich stoloch, a to sú len dospelí. Deti majú slávnostné jedlo naservírované v oddelenej miestnosti. Všetci prominentní členovia sa tiež zúčastňujú na mnohých charitatívnych akciách, keďže vystupujú ako patróni pre stovky dobročinných organizácií.

Po minulé roky odchádzala kráľovná tesne pred Vianocami do 160 kilometrov vzdialeného Sand­ringhamu už tradične vlakom. Tento rok spraví na odporúčania lekárov veľkú výnimku a cestu si skráti na 50 minút vrtuľníkom. Z pobytu kráľovnej majú úžitok aj miestne kostoly či školy, ktorým osobne daruje každý rok mnoho vianočných stromčekov.