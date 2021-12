Kultový seriál Sex v meste sa vrátil po 17 rokoch plný zmien: Čo mu kritici vyčítajú

Sex v meste je späť! Za tých 17 rokov, čo seriál nebol na televíznych obrazovkách, sa však toho veľa zmenilo. A nejde len o to, že hlavným postavám pribudli vrásky.

Pôvodne boli štyri. Samantha, ktorú hrala Kim Cattrall (65), však v novej sérii chýba. Na začiatku ju ostatné spomenú s tým, že sa odsťahovala do Londýna. V skutočnosti však bola herečka so svojimi kolegyňami už roky rozhádaná a odmietla sa na novom nakrúcaní zúčastniť. Recenzentom chýba v seriáli asi najviac – najmä jej sexuálne ladené vtipy, ktoré mu dodávali šťavu. Hlavné postavy vyrástli a teraz riešia problémy päťdesiatničiek.

Musia sa vyrovnať s krízou stredného veku, nájsť si svoje miesto v novej dobe a napokon čeliť aj smrteľnosti. Podľa recenzentov to však zrejme nie je to, čo pôvodní fanúšikovia očakávali. Navyše sa celá šou až kŕčovito snaží prispôsobiť dobe politickej korektnosti. V minulosti totiž seriál obviňovali z toho, že je sexistický a rodovo stereotypný. S tým súvisí aj zmena názvu. Seriál sa už viac nevolá Sex v meste, jeho nový názov znie Ako to bolo ďalej.

