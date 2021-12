Vianočný trapas Ondřeja Gregora Brzobohatého: Týmto darčekom prestrelil!

Krásny stromček, štedrý Ježiško a plný stôl dobrôt. Také sú spomienky z detstva hudobníka Onďreje Gregora Brzobohatého na najkrajšie sviatky roku, ktoré sa nezadržateľne blížia. Dnes už robí Ježiška on svojej manželke Taťáne a svojim blízkym a tak sme boli zvedaví, či niekedy darčekom doslova prestrelil. Známy hudobník na seba vtipne bonzol nielen to, no odhalil aj to, na čo sa na Vianoce najviac teší dnes.