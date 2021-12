Alec Baldwin po smrti kameramanky: Slová, ktoré sa nehovoria ľahko

Alec Baldwin tvrdí, že je úplne nevinný v prípade zastrelenia kameramanky Halyny Hutchinsovej. 63-ročný herec v televíznom rozhovore tvrdil, že on spúšť vôbec nestlačil, pretože netušil, že je zbraň nabitá.

Hollywoodsku hviezdu zrejme čaká výpoveď aj na súde. Avšak nech to dopadne akokoľvek, priznáva, že s herectvom zrejme skončil. „Moja rodina je všetko, čo mám. Povedal som si, chcem ešte po tom všetkom pracovať? Má to cenu?“ uviedol Baldwin v rozhovore pre televíziu ABC. Aj keď počas interview tvrdil, že neprišiel pred kameru ako obeť, pretože on ňou určite nie je, napriek tomu sa posťažoval na útoky zvonku. „Som ženatý, mám šesť detí, chcem si žiť len v pokoji a mieri. A všetci tí ľudia okolo hovoria, si vrah. Je to ťažké. Mám stále tie výjavy pred očami a nemôžem v noci spať, nespal som týždne,“ tvrdil Baldwin so slzami v očiach.