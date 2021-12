Prvý rozhovor herca Aleca Baldwina od smrti kameramanky († 42): Bolo to inak!

Slzy a výčitky. Herec Alec Baldwin (63) sa v televízii objavil prvýkrát po nešťastnej tragédii, pri ktorej zomrela kameramanka Halyna Hutchins († 42).

V rozhovore tvrdil, že nestlačil spúšť na smrtiacej zbrani.

Obraz z 21. októbra ho prenasleduje deň čo deň. Zdrvený Alec Baldwin sa vo svojom prvom rozhovore od smrti kameramanky, ktorý vo štvrtok odvysielala televízia ABC, bolestivo rozplakal. „Nestlačil som spúšť,“ uviedol herec. „Nikdy by som nenamieril na niekoho zbraň a nestlačil spúšť, nikdy,“ dostal zo seba Baldwin. Alec vo filme Rust, ktorý sa nakrúcal v Novom Mexiku, stvárňoval hlavnú postavu. Práve točili scénu v kostole, počas ktorej musel herec vytasiť kolt a namieriť priamo do kamery, keď došlo k výstrelu. Guľka smrteľne zasiahla Halynu Hutchins a do ramena postrelila aj režiséra filmu Joela Souzu, ktorý stál za ňou. Práve tento obraz sa psychicky zničenému Baldwinovi premieta v hlave najčastejšie. „Spätne premýšľam, čo som mohol urobiť,“ pýtal sa sám seba.

Trval však na tom, že spúšť rozhodne nestlačil. Zbraň podľa neho nečakane vystrelila po tom, čo ju vytiahol z puzdra. Vyšetrovatelia sa stále snažia zistiť, ako sa do vražednej zbrane dostal ostrý náboj. Na otázku reportéra netušil odpoveď ani Alec. „Ktosi dal do zbrane ostrý náboj, guľku, ktorá na pľaci ani nemala čo robiť,“ dodal Baldwin.