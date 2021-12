Donald Trump sa pustil do Meghan: Harryho príšerne využila!

Meghan Markle pred poslednými voľbami prezidenta USA neskrývala, že je odporkyňou republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa.

Ten s manželkou princa Harryho teraz tak trochu zúčtoval. V debate s ultrapravicovým britským politikom Nigelom Farageom vyhlásil, že Meghan hrubo zneuctila kráľovnú Alžbetu II. a využila princa Harryho len na svoj prospech. Trump tiež spochybnil inteligenciu Meghan. Donald hovoril veľmi lichotivo o Alžbete II., ktorú vychvaľuje pre jej odhodlanie tak dlho slúžiť svojmu národu.

Naopak zdôraznil, že nefandil Meghan už v dobe, kým sa stala partnerkou princa Harryho. „Nie som jej fanúšik. Nefandil som jej od prvého dňa. Myslím, že bol Harry príšerne využitý, a myslím, že on to bude raz ľutovať. Myslím, že Harry bol využitý a bol využitý príšerne. Myslím, že ona zničila jeho vzťah s rodinou, a to ublížilo kráľovnej,“ vyhlásil Trump v interview, ktoré vysielala Great Britain News.

Bývalý americký prezident tiež vyhlásil, že Meghan sa správa úplne nevhodne v snahe hrať sa na političku, keď ovplyvňuje vyložene politické otázky na americkej pôde, ale zdôrazňuje, že je vojvodkyňa zo Sussexu, pričom v USA nie sú šľachtické tituly oficiálne uznávané už vyše dvesto rokov. "Myslím, že sa správa úplne nevhodne, a to v mnohých smeroch," vyhlásil Donald.