Rakovina ukončila jeho kariéru: Zomrel herec († 68), ktorý sa preslávil rolami vo filmoch Krokodíl Dundee či Austrália

V 68 rokoch zomrel austrálsky herec David Gulpilil, zrejme najvýraznejšia filmová hviezda s domorodými koreňmi, ktorý sa preslávil najmä rolami vo filmoch Krokodíl Dundee či Austrália.

Často sa o ňom hovorilo ako o mostíku medzi pôvodnými obyvateľmi Austrálie a zvyškom sveta, herec sa pritom necítil dobre ani v jednom z týchto prostredí, píše agentúra AP.

Úmrtie herca oznámil v pondelok premiér štátu Južnej Austrálie Steven Marshall. "S hlbokým zármutkom zdieľam s obyvateľmi Južnej Austrálie správu o úmrtí ikonického umelca, aký sa objaví raz za generáciu a ktorý utváral históriu austrálskeho filmu a domorodej reprezentácie na striebornom plátne," uviedol vo vyjadrení Marshall.

Gulpilil sa narodil na kmeňovom území na riedko osídlenom severe Austrálie na začiatku 50. rokov. Úrady uvádzajú jeho dátum narodenia 1. júl 1953, ide však o odhad, ktorý spätne urobili miestni misionári. Gulpilil sa prvýkrát stretol s belošskými Austrálčanmi, keď mal osem rokov. Meno, pod ktorým sa následne preslávil po celom svete, dostal až v škole.

Gulpilil sa okrem hrania venoval aj hudbe, bol zdatným hráčom na didgeridoo. Okrem toho tiež maľoval. Za svoj život sa však pasoval aj s alkoholizmom, kvôli napadnutiu svojej niekdajšej priateľky v opitosti bol roku 2011 odsúdený na ročné väzenie, krátky čas tiež spával v parkoch v meste Darwin na severe Austrálie.

Hercovi v roku 2017 lekári diagnostikovali rakovinu pľúc a krátko potom ukončil kariéru. Posledný film, v ktorom hral, ​​bol dokument o jeho živote nazvaný My Name is Gulpilil (Volám sa Gulpilil) z roku 2018.

Jeho herecká kariéra trvala 50 rokov a objavil sa počas nej napríklad vo filmoch Cesta (1971), Posledná vlna (1977), Krokodíl Dundee (1986), Stopár (2002), Desať kanoí (2006), či Austrália (2008).