Tom Cruise opäť odmietol pomoc kaskadéra: Visel z krídla lietadla!

Nezastaviteľný! Tom Cruise (59) ledva dokončil siedmy film zo série Mission: Impossible, už sa vrhol na nakrúcanie osmičky. A ako je jeho dobrým zvykom, nebezpečné kúsky nezverí dablérom, ale robí ich on sám!

Niekto by ho mohol podozrievať, že nakrúca filmy len preto, aby si pri nich užíval adrenalín. Lezie po skalách, skáče z budov, šoféruje autá pri krkolomných kúskoch – vari neexistuje trik, ktorý si Tom Cruise ešte nevyskúšal. Len v septembri po viacerých odkladoch spôsobených pandémiou dokončil Mission: Impossible 7 a rovno sa bez prestávky vrhol na ôsme pokračovanie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Počas neho si zalietal na dvojplošníku Boeing Stearman z roku 1941. Tom je nadšený pilot a už len let v 80 rokov starom lietadle musel byť pre neho zážitok. On sa s tým však neuspokojil. Počas letu vyliezol na krídlo, kde sa upevnil do postroja. Potom ostal visieť dolu hlavou, kým pilot vo výške 600 metrov robil rôzne loopingy a výkruty. Z druhého lietadla to všetko nakrúcali. Potom Tom, akoby sa nechumelilo, vliezol naspäť do kokpitu a stroj pristál.