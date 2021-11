December už je za rohom a to znamená jediné: Kráľovná Vianoc je už pripravená

December už je za rohom a to znamená jediné - všetko, čo chcem na Vianoce si ty! Presne to spieva vo svojom vianočnom hite nezabudnuteľná Mariah Carey (51). A len čo padol prvý sneh, táto diva všetkým oznámila, že je už pripravená na Vianoce.

Vôňa škorice a ihličia, svetielka, cukrovinky a rodina. To sú pravé Vianoce, ktoré sa však nemôžu obísť bez jednej podstatnej veci - hudby. A tu zvyčajne nastupuje legendárna Mariah Carey, ktorá nás všetkých v roku 1994 nakazila svojím hitom All I Want for Christmas Is You.

Nik od tohto dátumu nemôže zostať ticho, keď sa z rádia spustí jej pieseň, ktorá každoročne kraľuje prvému miestu vianočných hitparád na celom svete. Nemlčí ani niekoľkonásobná držiteľka cien Grammy, ktorá sa rozhodla na sociálnej sieti potešiť svojich fanúšikov.

„Je sezóna,“ napísala pod svoju novú vianočnú fotografiu. A skutočne, ešte pred zapálením prvej adventnej sviece priniesla so sebou už tradične vianočnú atmosféru. Carey totiž zapózovala v úzkych červených šatách vo vianočne vyzdobenej obývačke.