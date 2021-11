Fanúšikovia v tranze! Internet zaplavili doteraz nezverejnené zábery Freddieho Mercuryho († 45)

Freddie Mercury († 45) miloval život a život miloval Freddieho. Dôkazom toho sú aj jedinečné zábery zo súkromia speváka a lídra legendárnej britskej kapely Queen. Tie vznikli počas jeho návštevy New Yorku v rokoch 1980 a 1981.

Fascinujúce zábery nezabudnuteľného speváka a hudobníka si môžu fanúšikovia pozrieť v novej knihe od Thora Arnolda a Leeho Nolana. Publikácia dostala pomenovanie Freddie Mercury v New Yorku: Don‘t Stop Us Now, teda v preklade: „Teraz nás nezastavujte.“ Podľa autorov zachytáva jeho život z rokov 1980 a 1981 počas návštevy USA. Jej spoluautor Thor, ktorý bol aj Freddieho kamarát, je na mnohých z nich vyfotený práve po jeho boku. Fotografi e zobrazujú, ako sa spolu v rámci hry mlátia vankúšmi, či ako práve spevák tancuje, keď spolu opustili letisko v Houstone.