Leoš Mareš s tehotnou manželkou Monikou v dovolenkovom raji: Takto rastie náš poklad

Čoskoro z nich budú rodičia. Moderátor Leoš Mareš (45) s manželkou Monikou Marešovou (40), s ktorou sa oženil pred tromi rokmi, sú v radostnom očakávaní.

Už len nejakých 100 dní delí sympatickú brunetku od pôrodu. Z Leoša sa tak stane trojnásobný otec a s jeho životnou láskou im čoskoro príde na svet spoločný potomok. Zaľúbenci si však aktuálne užívajú exotickú dovolenku.

Leoš Mareš sa v polovici októbra tohto roka pochválil krásnou novinkou. S manželkou Monikou sa o dieťatko už nejaký čas snažili a nakoniec sa to podarilo. „Monika je tehotná. Je už v piatom mesiaci,“ šokoval vtedy novinou známy moderátor. Pre manželov je to ako splnený sen, keďže pôjde o ich prvého spoločného potomka. Aktuálne sa moderátor a jeho žena nachádzajú na Maldivách. Práve na exotickej dovolenke ukázala Monika prvýkrát svoje tehotenské bruško, a to doslova v plnej kráse. Tehotenstvo jej pristane a vidieť, že sa zaľúbenci bábätka už nevedia dočkať. „100 dní do pôrodu,“ ohlásil nadšený Leoš. Čoskoro sa tak naplní ich vytúžená rola rodičov prvého spoločného potomka.