Škandál na udeľovaní cien Český slávik! Televízia rieši, ako predísť podobným excesom

Televízia Nova v sobotu na Twitteri uviedla, že bude musieť s právnikmi hľadať cestu, či sa dá pri dnešnej mediálnej legislatíve predísť v budúcnosti podobným excesom, ktoré sa podľa nej odohrali v piatok v priamom prenose Novy pri odovzdávaní hudobných cien Český slávik.

Podľa niektorých médií naráža na slová matematika a podnikateľa Karola Janečka, ktorý stojí za obnovením ankety po štyroch rokoch. Janeček pri odovzdávaní cien okrem iného kritizoval protiepidemické opatrenia vlády, ktoré podľa neho mali zásadný negatívny dopad na kultúru a viedli k rozdeleniu spoločnosti. Server iRozhlas.cz potom dnes upozornil na to, že pražskí hygienici budú riešiť možné porušenie protiepidemických opatrení počas vyhlasovania ankety. Janeček vo vyjadrení pre ČTK uviedol, že si za svojimi slovami stojí, boli podľa neho na mieste.

"Nesmieme podľahnúť tomu hroznému tlaku na očkovanie našich detí proti chorobe, ktorá ich nijako neohrozuje," vyhlásil okrem iného v piatok Janeček. Nova v sobotu uviedla, že program Český Slavík je pripravovaný externou firmou, ktorá zodpovedá za obsah a jeho kvalitu. Televízia uviedla, že do zloženia hostí či do obsahu ich prejavov nezasahuje. "Zároveň sa týmto programom potvrdil trend, ktorý naberá na intenzite - keď jedinec alebo spoločnosť produkuje alebo vyrába program, v rámci ktorého prezentuje svoje politické či spoločenské názory," dodala Nova.

Janeček v reakcii ČTK povedal, že sociálna zodpovednosť k umeniu patrí a podľa neho je zodpovedné a správne vyjadriť verejne vlastný názor na takú závažnú vec, akou je očkovanie detí proti chorobe, ktorá im podľa neho priamo nijako neškodí. „Zvolil som na to práve príležitosť udeľovania ceny hudobnej ankety, pretože hudobníci boli mimoriadne postihnutí iracionálnymi reštrikciami vlády. Moja reč bola v divadle niekoľkokrát prerušená potleskom prítomných umelcov a som si istý, že mnohí z nich majú na túto otázku veľmi podobný názor ako ja. Spolupráca s TV Nova na budúcom ročníku ankety Český slávik je z mojej strany otvorená,“ uviedol.

Vyhlasovateľom ankety je agentúra Musica Bohemica, ktorej konateľom je od mája riaditeľ obnovenej ankety Jakub Horák. V záverečných titulkoch po skončení programu bola uvedená informácia, že program práve v spolupráci s agentúrou Musica Bohemica vyrobila TV Nova. Horák dnes na facebooku uviedol, že Český slávik 21 bol najsledovanejším programom piatkového večera. "Karlov prejav pri odovzdávaní mohol byť kratší, ale myslím, že to večer uniesol. Čo sa jeho obsahu týka - sú to jeho dlhodobé názory, môj názor na epidemiologické opatrenia je iný, každý má právo myslieť si čo chce," okomentoval na sociálnej sieti Janečkovo vystúpenie.

K situácii sa na Twitteri vyjadril aj Vladimír Mlynár, člen predstavenstva skupiny PPF, pod ktorú televízia Nova patrí. "Že je tu (nový) problém, keď si niekto kúpi licenciu na Slávika, a potom to zneužije pre svoju jednostrannú politickú kampaň, to súhlasím," napísal v diskusii na Twitteri.

Riaditeľka hygienickej stanice Zdeňka Jágrová webu povedala, že už požiadala políciu, aby stotožnila divákov, ktorí nemali nasadený respirátor. Jedným z nich bol podľa televíznych záberov aj Janeček. "V prvej polovici večera som si zabudol nasadiť respirátor, nejako sa mi zdalo, že to je zbytočné, keď mám ukončené očkovanie, som po covide a mal som hodinu starý test, ale chápem tú symbolickú rovinu, v druhej polovici už som si ho vzal a ospravedlňujem sa za to," uviedol dnes Horák.

Českého slávika v kategórii speváčok tento rok získala speváčka Ewa Farna. Zo spevákov si najvyššie ocenenie odniesol Marek Stratený, ktorý sa stal aj absolútnym víťazom tohto ročníka podľa počtu hlasov, ktorých dostal 48.048. V kategórii kapiel vyhrala skupina Mirai. Pre všetkých to bolo prvé víťazstvo v ankete. Kontroverzie v piatok vzbudil aj víťaz v kategórii Hip Hop & Rap, ktorým sa stal rapper Martin Pohl vystupujúci pod menom Řezník.