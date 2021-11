Auto, na ktorom nejazdil, i mačacie škrabadlo ikonického návrhára († 85): Lagerfeldova zbierka cenností za 817 000 €

Najvplyvnejší muž módneho priemyslu opäť ovláda aukčné siene.

Zbierka osobných predmetov nezabudnuteľného návrhára Karla Lagerfelda († 85), ktoré kedysi ukrýval vo svojich piatich domoch v Paríži, vo Versailles a v Monaku, ide do dražby. Stane sa tak budúci mesiac na aukciách v Monaku a vo Francúzsku, pričom aukčný dom Sotheby‘s iba nedávno odhalil zopár z ponúkaných cenností. Celkovo je v ponuke až 1 100 predmetov s odhadovanou hodnotou 417-tisíc eur. Okrem nich sa bude dražiť Lagerfeldov luxusný, no nepoužívaný kabriolet značky Rolls-Royce, za ktorý sa čaká ďalších 400-tisíc eur. Kuriozitou celej dražby sú jednoznačne použité predmety po jeho milovanej mačke Choupette (10), ktorú tak miloval, že by si ju aj vzal, keby mohol. Napokon jej však po svojej smrti zanechal „iba“ pár stoviek miliónov zo svojho majetku.

