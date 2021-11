Monika Bagárová otvorene o vzťahu so zápasníkom Muradovom: Je pravda, čo sa šepká?!

Česká speváčka Monika Bagárová neustále čelí otázkam o jej vzťahu s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom.

Ako píše český Blesk, ten s ňou a s ich ročnou dcérou Ruminkou skoro nežije. Roja sa tak obavy o ich vzťah, pretože to v očiach verejnosti nevyzerá dobre, čo chápe aj samotná speváčka.

Našťastie Monika nie je na výchovu dcéry sama. Pomáha jej jej rozvetvená rodina na čele s rodičmi a mladšou sestrou. Makhmud je totiž preč skutočne veľmi často. „Pol roka určite. Ja by som si trúfla povedať, že aj trištvrte roka. Tento rok bol veľmi často preč. Aj v rámci zápasov aj prípravy,“ priznala speváčka v rozhovore pre Showtime na Prime.

„Všetko je v poriadku, ale zároveň chápem, že to ľudí zaujíma. Mohlo by to aj vyzerať, že spolu nežijeme alebo nie sme. Naozaj je často preč. Aj tie sociálne siete sa stali takými, že našu rodinnú fotku na nich veľmi neuvidíte,“ uznáva Monika, ktorá odlúčenie berie statočne. Muradov totiž kvôli práci zápasníka aj svojim rodičom trávi veľa času v rodnom Uzbekistane.

„Samozrejme, je nám smutno a chýba nám. Cestovať tam je pre nás asi okej. Často sa nás ľudia pýtajú prečo sme tam ešte neboli, prečo neletíme s ním,“ dodala Monika. Na otázku, prečo za ním neletí, odpovedala, že je to veľmi jednoduché – pandemická situácia je naozaj zlá a zároveň má doma prácu.

Súčasná situácia, v ktorej sa speváčka ocitla, znamená, že prípadné druhé dieťa nepripadá do úvahy. „Neviem si predstaviť, že by som teraz mala druhé bábätko, pretože už s tým jedným... Obdivujem všetky mamičky, ktoré majú takto malé dieťa a do toho napríklad teraz porodili,“ myslí si speváčka, ktorá sa netají, že súrodenca pre Ruminku určite chce, ale vie, že teraz nie je najvhodnejší čas.