Kráľovná Alžbeta II. vzbudzuje u Britov obavy: Na verejnosti sa nemusí ukázať až do tohto výročia!

Kráľovná Alžbeta II. si vraj natiahla svaly v chrbte, preto sa nezúčastnila kladenia vencov pri pamätníku obetí prvej svetovej vojny. Sľubovala, že po krátkej pracovnej pauze kvôli zdraviu sa v nedeľu 14. novembra určite ukáže. Účasť na poslednú chvíľu odvolala.

Briti sa obávajú, či nie je chorá viac, ako samotný Buckinghamský palác priznáva. Ten zatiaľ nešpecifikoval, ako dlho bude vladárka v indispozícii. Ale podľa odborníkov by to mohlo byť aj tri mesiace. Teda do chvíle, keď nadíde 70. výročie úmrtia jej otca kráľa Juraja VI. V deň jeho odchodu zo sveta sa stala kráľovnou.

„Je veľmi dôležité, aby jej lekári nastavili riadnu stratégiu zotavovania. Čo môže trvať aj tri mesiace,“ uviedol doktor Yousaf Shah z Nemocnice v Gloucestershire. Spomienkovú nedeľu, pri ktorej sa pamätá na obete prvej svetovej vojny vynechala v minulosti len niekoľkokrát, keď bola tehotná alebo na oficiálnej ceste v zahraničí. Lenže Alžbeta II. má 95 rokov, čo je veľmi vysoký vek na to, aby človek mohol plniť všetky verejné funkcie. Briti si budú musieť zvyknúť, že nastala nová epocha, kedy sa bude ukazovať medzi ľuďmi stále menej.