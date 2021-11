Speváčka Adele v extrémne úprimnej spovedi: Exmanžel mi zachránil život

Speváčka Adele poskytla rozhovor Oprah Winfreyovej. Rozprávala sa s ňou cez dve hodiny, z čoho potom zostrihali program pre televíziu CBS.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Britská hviezda hovorila otvorene o manželstve so Simonom Koneckim a o tom, ako ťažko niesla fakt, že pre svojho syna neudrží rodinu a chce sa rozviesť. Svojmu bývalému partnerovi v rozhovore poďakovala, keď vyhlásila, že jej v podstate zachránil život, pretože jej zabránil zblázniť sa zo slávy. „Už ako veľmi mladá som si sľúbila, že keď ja budem mať deti, tak zostaneme s manželom spolu a že budeme jednotná rodina. A o toto som sa snažila veľmi, veľmi dlho, a potom som bola sklamaná sama zo seba kvôli synovi,“ priznala Adele, ktorú jej otec opustil, keď bola batoľa.

Po rozchode s otcom syna Angela sa cítila mizerne. Ale je rada, že mohla tie emócie spracovávať v pokoji sama doma. „Je to veľmi osamelé obdobie. Strávila som veľa času úplne sama. Naozaj som sedela vo svojich pocitoch a nijako sa nezamestnávala ničím iným,“ opisuje ďalej speváčka.

Dodnes sa vraj hanbí, že niekomu sľúbila „až na veky spolu“, ale nedodržala to. „Manželstvo beriem veľmi vážne a teraz sa zdá, že to tak nie je, že som to zneuctila tým, že som sa vydala a potom tak rýchlo rozviedla. Hanbím sa za to, že som nedokázala zaistiť, aby moje manželstvo fungovalo,“ tvrdí Adele v rozhovore s Oprah.

Simonovi Koneckému vraj vďačí za to, že sa ako mladá nezbláznila zo slávy. „Myslím, že Simon zrejme zachránil môj život, aby som bola úprimná, prišiel v takej chvíli, keď stabilitu, ktorú mi s Angelom dal, by mi nebol schopný dať nikto iný. Zvlášť v tomto období života. Bola som taká mladá a myslím, že by som sa bez neho v tom všetkom trochu stratila. Veľmi ľahko by som sa mohla vydať nejakou nedobrou a sebazničujúcou cestou. Bola som zahltená tým všetkým, ale on prišiel a bol taký pevný, najstabilnejší človek, akého som kedy v živote mala až do dnešných dní. Dokonca aj dnes mu úplne dôverujem. On a Angelo sú anjeli, ktorí mi boli zoslaní, tak to cítim,“ dodala speváčka.