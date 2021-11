Seriál Koruna prinesie dramatické momenty zo života Diany († 36): Scéna rovno vo Williamovej záhrade? Toto len ťažko predýcha

Máme sa na čo tešiť! Ďalšia séria úspešného seriálu Koruna (The Crown) zo života britskej kráľovskej rodiny prinesie veľké prekvapenia a my sa už teraz dozvedáme vzrušujúce detaily.

Ako uvádza portál Mirror, v priatej sérii seriálu Koruna, v originálnej verzii The Crown, bližšie nahliadneme do života princeznej Diany († 36) a kľúčových momentov, ktoré prežila britská kráľovská rodina. Producenti seriálu z dielne Netflix údajne nakrútili prelomovú scénu princeznej Diany len čo by kameňom dohodili od miesta, kde v súčasnosti žije jej syn princ William (39) so svojou rodinou. Scény sa odohrali priamo v jeho „predzáhradke“. Má ísť o scénu, kde princezná Diana porušila kráľovský protokol a obliekla si čierne šaty s odhalenými plecami. Stalo sa tak po tom, čo sa princ Charles priznal, že bol neverný. Niet pochýb, že toto gesto má svoje miesto aj v seriáli, ktorý má mapovať život kráľovskej rodiny.

Tvorcovia seriálu zverejnili záber herečky Elizabeth Debicki, ktorá v seriáli stvárňuje princeznú Dianu, na ktorej je možno vidieť, ako vystupuje z auta v Dianiných „šatách pomsty“. Podľa denníka The Sun producenti Koruny nechali herečku zahrať scénu presne na mieste v Kensingtonských záhradách, ktoré je len 800 metrov od domu, ktorý princ William zdieľa s Kate a ich tromi deťmi. „Na vytvorenie tejto scény si mohli vybrať akékoľvek miesto, ale rozhodli sa vybrať to, ktoré môže William takmer vidieť z okna svojej spálne. Predstavte si, keby to videl,“ povedal zdroj pre portál The Sun. Zdroj sa tiež zamýšľa nad tým, či tvorcovia seriálu dostali povolenie na nakrúcanie scén priamo v kráľovskom parku, keďže ide o scény, ktoré rodinu hlboko zasiahli. Portál The Mirror žiadal zástupcov seriálu o vyjadrenie.

Princ William je údajne nespokojný s vyobrazením svojej rodiny v Korune a myslí si, že jeho rodičia sú „vykorisťovaní, aby zarobili peniaze“. Špekuluje sa aj o tom, že britská kráľovská rodina a rovnako aj všetci ich blízki, ktorí sa v seriáli objavili, majú dôvod na podanie žaloby. Piata séria kontroverznej šou by mala uzrieť svetlo sveta v novembri 2022. Tešíte sa?