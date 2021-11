Laufer sa z umelého spánku neprebral ani po 19 mesiacoch: Dcéra mu splní sen!

Český herec a spevák Josef Laufer je už dlhých 19 mesiacov v umelom spánku. Upadol do neho po plánovanom zákroku, keď absolvoval operáciu srdca, po ktorej upadol do kómy a zatiaľ sa neprebral.

Ešte v roku 2019 napísal scenár k novému muzikálu Ostrov pokladov a chystal sa chopiť réžie. Nanešťastie sa tak doteraz nestalo a jeho dcéra Ester (51) sa rozhodla, že už viac nemôžu čakať. Prípravy tak začínajú bez neho.

Laufer bol plný pracovného elánu a nasadenia. Avšak operačný zákrok, po ktorom ostal vo vegetatívnom stave, mu prekazil plány. Preto sa jeho dcéra a producent rozhodli začať skúšať muzikál, do ktorého známy herec vložil svoje srdce bez neho. „Pre otca bolo najdôležitejšie, aby bol muzikál čo najskôr na javisku. Keby sa teraz mal rozhodovať on aj v chorobe, určite by to bolo takto,“ priznala pre Blesk Lauferova dcéra Ester.

Muzikál je rovnako dôležitý aj pre producenta Oldřicha Lichtenberga, ktorý vie, že si s ním dal Josef kopu práce. „Urobil libreto, texty piesní, režijnú koncepciu, predkreslil, ako má vyzerať scéna. Podieľal sa na tom obrovskou mierou,“ doplnil.