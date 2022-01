Hollywoodske krásky pristupujú k ochrane zdravia zodpovedne: Ktorá sexbomba je pod rúškom?

Rúšková a respirátorová móda sa nevyhla ani Hollywoodu. Celebrity pristupujú k ochrane zdravia naozaj zodpovedne, a keď sa vyberú medzi ľudí, nasadia si rúško alebo respirátor.

Vo svojom prípade tak zabránia nielen šíreniu covidu, ale aj skúmavým pohľadom fanúšikov. Americkí fotografi prominentov sú však natoľko vycvičení, že krásky dokážu rozoznať aj s prekrytým nosom a ústami a neodradia ich dokonca ani slnečné okuliare.

