Otec Meghan strápnil slávneho zaťa: Toto si dovolil povedať o princovi Harrym?!

Nebývalo hrubo sa k inteligencii svojho zaťa princa Harryho vyjadril Thomas Markle.

Otec vojvodkyne Meghan bol spovedaný britskou súkromnou televíziou GB News a vyjadril svoj názor, že za nie príliš múdre výpovede Harryho zrejme môže to, že ako dieťa spadol na hlavu. „Reagujem na Harryho ignoráciu. Neviem, čo sa mu stalo, možno niekomu padol z rúk na hlavičku ako dieťa alebo niečo také? Ale ide mi hlavne o to, že čokoľvek vychádza z jeho úst je vždy tak nejako hlúpe. Samozrejme kvôli tomu mám u neho a dcéry problémy, ale je to pravda,“ vyhlásil Markle.

Ten médiám poskytol list, ktorý mu súkromne Meghan napísala a vysvetlila mu, prečo ho nepozýva na svadbu a prečo sa s ním odmieta stýkať. Markle je nadšený z toho, že bývalý tlačový hovorca jeho dcéry Jason Knauf prehovoril a priznal, že Meghan poskytovala informácie autorom knihy Finding Freedom. Hoci to počas súdneho procesu proti denníku The Mail popierala. „Pravda konečne vychádza na povrch. Vďaka Bohu za Jasona Knaufa, veľmi rád by som ho pozval sem (do Mexika, pozn. red.) a vzal ho na steak, užili by sme si spolu malú peknú večeru. Rozhodne ale všetko teraz uviedol na pravú mieru,“ dodal Markle v rozhovore pre GB News.