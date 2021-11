Trojdňový svadobný žúr v sídle po starom otcovi: Paris Hilton sa po štyroch nevydarených zásnubách konečne vydala

Nemožné sa stalo možným!

Hviezdička Paris Hilton (40) sa po štyroch nevydarených zásnubách konečne postavila pred oltár vo svadobných šatách. Jej vyvoleným sa vo štvrtok stal investičný podnikateľ Carter Reum (40). Svoje „áno“ si vymenili vo štvrtok pred zrakmi prominentných hostí v kalifornskom sídle jej starého otca v Bel-Air.

Z promiskuitnej hviezdičky s povolaním dcéra je dnes už šťastne vydatá žena. Hoci to Paris Hilton vyšlo až po štyroch zásnubách, aj ona sa dočkala svojej svadobnej rozprávky po boku vysneného princa Cartera Reuma. Ten ju vo februári požiadal o ruku po roku randenia počas dovolenky na exotickom ostrove. „Moje navždy sa začína dnes,“ napísala na sociálnej sieti Paris krátko po pompéznom obrade.

Zároveň svojim sledovateľom poodhalila kúsok zo svojej svadobnej róby z dielne luxusného módneho domu Oscar de la Renta. Zdroj z okolia mladomanželov pre portál E! prezradil, že Paris si šaty vybrala iba večer pred so­bášom. Boháčka sa nikdy netajila tým, že svoju dlhú svadobnú oslavu chce premeniť na osobnú módnu šou, počas ktorej vystrieda desať párov šiat. Na fotografii tiež vidno jej masívny zásnubný prsteň, no vzhľad obrúčky si Paris zatiaľ nechala pre seba.

Svadbu dokumentuje

Honosný obrad sa konal v priestoroch prepychového a rozľahlého sídla v losangels-kej boháčskej štvrti Bel-Air, ktoré patrilo starému otcovi Paris. Nevestu so ženíchom priviedla podľa zdroja k oltáru veľká láska a podpora ich blízkych a známych osobností. K pozvaným patria herečka Emma Roberts, speváčka Bebe Rexha či štylistka Rachel Zoe a očakával sa tiež príchod miliardárky Kim Kardshian.

Po sobáši sa však prítomní hostia môžu tešiť na poriadne divokú párty. Blondínka si totiž pre všetkých pripravila trojdňovú svadobnú oslavu. O hudobný sprievod by sa údajne mala postarať jej dobrá priateľka a speváčka Britney Spears. Celú akciu detailne dokumentujú kamery, takže zábery zo svadby by mal uvidieť celý svet vo vlastnej reality show Paris in Love, ktorý postupne mapuje jej cestu k vydaju.