Ako keby nestačilo to, čo prežíva: Ďalšia rana pre herca Aleca Baldwina po tragédii pri nakrúcaní!

Hlavný elektrikár štábu, ktorý nakrúcal film Rust, žaluje Aleca Baldwina a producentov zo zanedbania bezpečnostných opatrení a z nedbanlivosti, kvôli čomu on utrpel ťažkú ​​psychickú traumu.

Sergej Svetnov tvrdí, že Alec Baldwin mu privodil doživotnú traumu, keď pri manipulácii s nabitou zbraňou zastrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú.

Svetnov podal občiansko-právnu žalobu na súde v Los Angeles, menuje v nej spoločnosť Rust Movie Productions a tiež priamo Aleca Baldwina, režiséra Dava Hallsa, zbrojárku Hannah Gutierrezovú Reedovú, dodávateľa zbraní Setha Kenneyho a rekvizitárku Sarah Zachryovú. Tvrdí v nej, že po tragickom výstrele držal Halynu v náručí, zatiaľ čo ona umierala.

„Stále nemôžem uveriť tomu, že už nie je medzi nami. Je to šialená tragédia a nespravodlivosť, keď človek príde o život pri nakrúcaní filmu,“ uviedol Svetnov na tlačovej konferencii v Beverly Hills.

Sergej a Halyna vraj boli blízkymi priateľmi päť rokov. Na tlačovej konferencii tvrdil, že ho jedna guľka z Baldwinovho revolveru minula len tesne.

„Žalujúci má trvalé následky vrátane vážneho emocionálneho stresu ako priamy a jasný výsledok tohto incidentu,“ uvádza v žalobe advokát zastupujúci Svetnova.

Najvážnejšou časťou žaloby je ale to, že Svetnov priamo obviňuje Baldwina, že po prvé nemal v tej chvíli čo robiť na pľaci, po druhé nebol vyzvaný, aby skúsil manéver s revolverom, a po tretie nemal vôbec mieriť do kamery, nikto to po ňom nechcel. Pokiaľ policajné vyšetrovanie niečo také preukáže, môže to pre Baldwina znamenať obvinenie z trestného činu a dokonca aj väzenia.