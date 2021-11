Veci speváčky Winehouse († 27) vydražili za 3,4 milióna eur: O jednu z nich bol enormný záujem

Obrovský záujem! Uplynulý víkend usporiadal aukčný dom Julien‘s Auctions v Los Angeles dražbu osobných vecí zosnulej speváčky Amy Winehouse († 27).

Najväčší záujem vzbudili čierno-zelené minišaty, ktoré sa vydražili za viac ako 209-tisíc eur. Tie mala Winehouse oblečené na svojom poslednom vystúpení v júni 2011 v Belehrade, približne mesiac pred svojou smrťou na otravu alkoholom.

Predali ich pritom za 16-krát vyššiu sumu, ako sa očakávalo. Kladivko odkleplo až 800 predmetov patriacich nebohej speváčke, ktorých hodnota dosiahla 3,4 milióna eur. Približne jeden milión eur z celkovej sumy poputuje na konto nadácie, ktorá nesie meno Amy Winehouse. Založili ju jej rodičia na pomoc mladým ľuďom, bojujúcim so závislosťami. Zvyšných 2,4 milióna eur poputuje podľa hovorcu nadácie do rodinného fondu a na náklady na aukciu. „Čo je zlé na tom, že mladí príbuzní Amy z toho budú mať v nadchádzajúcich rokoch úžitok? Ona by bola rada,“ oznámil hovorca.