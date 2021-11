Najtemnejšia spoveď Willa Smitha: Chcel som zabiť svojho otca

Herec Will Smith vyrastal v rodine poznačenej domácim násilím.

Otec mlátil matku tak surovo, že si Will od svojich 9 rokov sľuboval, že raz otca zabije. William Carol Smith starší bol alkoholik, ktorý sa vnútorne veľmi trápil. Avšak jeho syn mu ťažko odpúšťal, že si hnev vylieval násilím na matke Caroline. Smith starší zomrel pred piatimi rokmi na rakovinu.

„Môj otec bol násilník, ale bol aj na každom mojom zápase, hre a recitáli. Bol to alkoholik, ale bol triezvy a prítomný na každej premiére môjho nového filmu. Počúval každú moju nahrávku. Navštívil každé štúdio. S rovnakým intenzívnym perfekcionizmom, ktorým terorizoval moju rodinu, pokladal jedlo na stôl každý večer v mojom živote... Keď som mal deväť, sledoval som svojho otca, ako dal päsťou mame zboku do hlavy tak silno, že stratila vedomie. Videl som ju pľuvať krv. Ten moment v spálni, zrejme viac ako ktorýkoľvek iný moment v mojom živote, zásadne definoval to, kým som,“ píše herec vo svojej knižnej pamäti zvanej Will.

Keď sa jeho otec liečil na rakovinu, Will sa oňho staral. A jednej noci sa v ňom prebudila túžba po pomste a na chvíľu ho napadlo, že otca zabije. „Jednej noci, keď som opatrne viezol otca na vozíčku z jeho spálne do kúpeľne, vzbudila sa vo mne temnota. Cesta medzi tými dvoma miestnosťami vedie nad schodiskom. Ako dieťa som si vždy hovoril, že jedného dňa pomstím svoju matku. Že keď budem veľký, dosť silný, keď už nebudem zbabelec, tak ho zabijem. Nad tými schodmi som na chvíľu zastavil. Mohol by som ho zhodiť dole a ľahko sa s tým zmieriť. Ako sa desaťročia bolesti, hnevu a odmietania vynorili, tak zase opadli, ja som pokrútil hlavou a odtlačil otca do kúpeľne,“ odhaľuje vo svojej knihe Smith.