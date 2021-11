Fanúšikovia skupiny ABBA sa po 40 rokoch dočkali: Nový album na pultoch a to nie je všetko

Legendárna švédska popová skupina ABBA vydala v piatok po štyroch desaťročiach nový album s názvom Voyage.

Okrem toho pripravuje pre svojich fanúšikov aj digitálny koncert v Londýne, na ktorom predstaví svoje hologramy, informovala agentúra AFP. Názov ABBA je akronymom mien jej členov — Agnetha, Björn, Benny a Anni-Frid. Skupina sa rozpadla v roku 1982, rok po tom, ako vydala svoj posledný album The Visitors, a odvtedy nebola hudobne činná.

Po mnohých rokoch špekulácií a rôznych náznakov ABBA konečne v septembri tohto roka ohlásila, že sa opäť zišla a vydá nový album. Pri tejto príležitosti tiež vydala dve nové piesne — I Still Have Faith in You a Don't Shut Me Down.

Nový album Voyage vydali o polnoci zo štvrtka na piatok v rôznych časových zónach. Nachádza sa na ňom desať skladieb a nie je to všetko, čo si skupina pre svojich fanúšikov prichystala, poznamenáva AFP.

Na digitálnom koncerte, ktorý je naplánovaný na máj 2022, plánuje ABBA predstaviť svojich digitálnych avatárov, ktorých nazvala ABBAtars. Pôjde o hologramy, ktoré majú zobraziť členov skupiny tak, ako vyzerali v roku 1979. Títo digitálni avatári sú výsledkom niekoľkoročného projektu, na ktorom skupina spolupracovala so spoločnosťou režiséra Hviezdnych vojen Georgea Lucasa, vyrábajúcou špeciálne efekty.

Voyage je deviatym štúdiovým albumom tejto skupiny a podľa Björna a Bennyho bude aj posledným.

ABBA celosvetovo predala až 150 miliónov svojich nahrávok. Jej posledný pobyt v štúdiu v roku 1982 priniesol hity Under Attack a The Day Before You Came, ktoré sa objavili na kompilačnom albume The Singles. Posledný koncert skupiny sa uskutočnil v roku 1985.

Výberový album s názvom ABBA Gold: Greatest Hits sa v júli tohto roka stal prvou nahrávkou, ktorá bola 1000 týždňov v britskom rebríčku najpredávanejších hudobných albumov UK Albums Chart.