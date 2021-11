Koniec tajili celé mesiace: Známa herečka a jej snúbenec sa rozchádzajú po 7 rokoch a 2 deťoch

Je koniec! Známa herečka Liv Tyler (44) a jej snúbenec došli na koniec vzťahu. Boli spolu sedem rokov a majú dve deti. Žili však čoraz vzdialenejšie životy.

Liv Tyler je dcérou amerického ro­ckera Stevena Tylera z kapely Aerosmith. Dave Gardner je futbalový agent a kamarát Davida Beck­hama. Majú spolu dve deti - syna Sailora Gena (6) a dcéru Lulu Rose (5). Obaja majú aj deti z predchádzajúcich vzťahov. Liv má syna Mila (16) z manželstva s Roystonom Langdonom a Dave má syna Greya (14) s exmanželkou Daviniou Taylor.

Od roku 2015 boli zasnúbení, keď Dave pred Liv pokľakol a vyslovil tú najdôležitejšiu otázku. K sobášu však nikdy nedošlo a denník The Sun teraz informoval, že už od jari žijú oddelene. Zo svojho vzťahu totiž postupne „vyrástli“ a začali žiť každý svoj vlastný život. „Prvý lockdown strávili spolu a sú skvelý rodičovský tím. No obaja sa chceli sústrediť na svoje kariéry. Rozišli sa v marci, no mlčali o tom, aby nevyvolali rozruch a aby zaistili, že deti budú o. k.,“ povedal zdroj pre The Sun.