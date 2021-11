Trojdielny seriál o zosnulej Ivete Bartošovej († 48): Na toto tlačí vdovec

Dočkáme sa zaujímavého projektu. Trojdielna séria o živote Ivety Bartošovej († 48) sa aktuálne natáča a mala by sa vysielať budúci rok.

Súhlas na nakrúcanie dali nielen jej syn Artur Štaidl (25), mama Svatava (82) a sestra Ivana (55), ale dokonca aj vdovec Josef Rychtář (63). Práve on sa dokonca aj ponúkol, že ak by bolo treba, v čomkoľvek bude nápomocný. A aj keď ešte seriál neuzrel svetlo sveta, rozpráva sa o ďalších častiach.

Na seriáli Iveta o živote Ivety Bartošovej († 48) sa pilne pracuje. No pred jeho začiatkom boli nutné súhlasy rodinných príslušníkov a pod všetko sa podpísal aj samotný vdovec Josef Rychtář. „Prikývol som na natočenie trojdielneho seriálu a druhýkrát k autorským právam,“ priznal Blesku Josef. Má ísť o prierez jej životom a kariérou od jej desiatich rokov do roku 1989, keď sa príbeh skončí tri roky po smrti jej lásky Petra Sepéšiho. „Síce ide o dobu, keď som s Ivetkou nežil, ale veľa viem od nej samotnej,“ dodal Rychtář, ktorý verí, že sfilmujú aj zvyšok jej života až po tragédiu, ktorá sa stala na koľajisku. „Je to síce kruté, ale to bol Ivetkin život. Mal svetlé aj tienisté stránky, nič nie je čierno-biele,“ myslí si vdovec, ktorý by ochotne dal k dispozícii aj videomateriály, ktoré sa nikdy na verejnosť nedostali.