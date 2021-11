Krásna speváčka Lana Del Rey sa rozišla so snúbencom: Doplatili na lockdown

Speváčka Lana Del Rey (36) sa vlani pred Vianocami zasnúbila s hudobníkom Claytonom Johnsonom (32).

Americká hviezda sa však zaňho nevydá. Rozišla sa s ním a zásnuby tým pádom zrušila. Lana vraj dlhodobo nezvláda dôsledky pandémie a uzavrela sa do seba. Radšej sa venovala hudbe, než by trávila dostatok času s Claytonom. A toho to začalo štvať.

,,Lana veľa pracovala novom albume. Lockdown im vôbec neprospieval, takže sa bohužiaľ rozišli,“ priznala denníku Sunday Mirror speváčkina kamarátka. Lana tento rok v septembri zrušila svoje profily na sociálnych sieťach.

,,Je to jednoducho preto, že mám mnoho práce a záujmov, ktoré si vyžadujú súkromie a transparentnosť,“ odkázala speváčka. Clayton pôsobil v kapele The Johnsons so svojimi dvoma mladšími bratmi, od roku 2017 už však hudobne aktívni nie sú. S Lanou sa spoznali cez zoznamovaciu aplikáciu.