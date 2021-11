Manželia Geissenovci v slovenskom pavilóne na Expo v Dubaji: Šokujúce slová milionára Roberta!

Extravagantní manželia Robert (57) a Carmen (56) Geissenovci sú na Slovensku známa firma vďaka vlastnej reality show, ktorá dlho bežala na našich televíznych obrazovkách.

Pred divákmi sa netajili životom na vysokej nohe, láskou k luxusu a drahým veciam. Práve preto sa dvojica vybrala do Dubaja na výstavu Expo 2020, aby si obhliadla najväčšie novinky zo sveta. Boháčov však hlavne zaujal slovenský pavilón, kde si urobili zálusk na vystavované vodíkové auto z dielne Slovákov, ktoré by známy Nemec rád zaradil do svojho autoparku. Neopomenul však ani našu hviezdu Evu Mázikovú (72).

Carmen a Robert Geissenovci sa u našich divákov zapísali ako extravagantný pár, ktorý si nažíva v nevídanom luxuse. Peniaze na to aj vďaka podnikaniu majú, no aj napriek tomu si vždy dobre premyslia, aká položka skončí v ich „košíku“. Carmen je milovníčkou drahých topánok a oblečenia, a veľké investície, ako kupovanie domov, áut a lodí, má na starosti nezabudnuteľný „Róóóóbert“, ako ho zvykla v ich reality show Carmen volať. Manželia si tentoraz urobili výlet na výstavu Expo v Dubaji, kde zavítali aj do slovenského pavilónu. A práve tam nebola o ich slovné perličky núdza.

Zálusk na našu pýchu

Známych manželov na Expo zaujalo veľa vecí, avšak azda najviac híkali pri vodíkovom aute z dielne našich tvorcov. „Bol to v podstate náš produkčný, ktorý bol na Expo a všetko si popozeral, tak jemu sa veľmi páčilo vaše auto a povedal si, že toto je presne niečo, čo by si Róbert určite chcel pozrieť,“ prezradila v rozhovore pre Nový Čas Carmen. Jej manžel ihneď prikývol, s vozidlom zo slovenskej dielne má veľké plány. „Veľmi pravdepobone si niekedy kúpim vodíkove auto, keď dozrie... Ale toto auto bolo, čo sa dizajnu týka, mega,“ priznal Geissen.

Vedia o nás aj iné

Manželia majú o Slovensku vedomosti aj z iného súdka, čo dokázali aj pri iných otázkach. Vďaka nášmu vozidlu nás totiž začali skúmať. „Chceli sme spoznať aj krajinu, lebo bývame celkom blízko. Z Monaka vieme byť u vás celkom rýchlo,“ dodali manželia. A čo ich u nás očarilo? „Vysielajú nás u vás, ľudia nás poznajú. Vždy, keď niekto kričí ,Róóóóóbert‘, tak im poviem, vy pochádzate zo Slovenska! To je krásne.“ Pri našich najväčších pokladoch sa nedala obísť ani naša speváčka Eva Máziková, ktorá žije v Nemecku. Jej energický prejav a nevyčerpateľná energia však zrejme Geissenovcom do oka veľmi nepadli. Keď sme sa totiž plavovlasého milionára spýtali, či vie, o koho ide, reagoval pohotovo: „Áno, tenistka,“ zaperlil Robert.