Tragédia kameramanky Halyny Hutchins († 42), ktorú zastrelil Alec Baldwin: Posledné slová pred smrťou!

Vieme, čo sa dialo na pľaci v tragických sekundách, keď herec Alec Baldwin (63) smrteľne postrelil kameramanku Halynu Hutchins († 42)!

Americké médiá zrekonštruovali, čo kto urobil a povedal. Zverejnili aj posledné slová zomierajúcej filmárky.

Herec Alec Baldwin nacvičoval scénu, pri ktorej mal vytasiť revolver Colt kalibru 11,5 mm a vystreliť rovno na kameru. „Takže predpokladám, že to vytiahnem, stlačím a bang!“ povedal režisérovi Joelovi Souzovi tesne pred osudným okamihom. Baldwin aj všetci ostatní predpokladali, že v zbrani sú slepé náboje, v skutočnosti v nej však bol jeden ostrý. Keď padol výstrel, kameramanka Halyna Hutchins sa zrútila dozadu. Do náručia ju zachytil elektrikár Serge Svetnoj. Režiséra Souzu, ktorý stál tesne za ňou, tá istá guľka zasiahla do pravého pleca a aj on sa hodil na zem. „Čo do pekla sa práve stalo?“ začal kričať Baldwin. Namierený revolver sklonil k zemi a na pľaci vypukla panika. Niekto začal volať: „Zdravotník!“ Všetci sa zhromaždili okolo Halyny, ktorú stále držal Svetnoj v náručí a ktorá silno krvácala z hrude. Prítomní sa snažili krvácanie zastaviť.

Zvukár v okamihu, keď zbadal zranenie, povedal: „Och, toto nebolo dobré!“ Halyna, ktorá bola stále pri vedomí, sa na neho pozrela a povedala: „Nie, tonebolo dobré. To vôbec nebolo dobré.“ Boli to jej posledné slová. Do nemocnice ju previezol vrtuľník, ale napriek snahe lekárov zraneniu podľahla. To, čo sa na mieste udialo, zrekonštruovali noviny Los Angeles Times na základe série rozhovorov s členmi štábu. Baldwin sa po incidente utiahol do úzadia a len slovne i osobne vyjadril podporu Halyninej rodine – jej manželovi Mattovi a synovi Androsovi (9). Na instagrame sa však ledva dva týždne po smrti kameramanky objavila fotka, na ktorej Baldwin s manželkou Hilariou a ich šiestimi deťmi oslavujú v ha lloweenskych kostýmoch. Mnohým ľuďom to však vo svetle nedávnych tragických udalostí pripadá prinajmenšom nevkusné.