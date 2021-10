Herec Tom Hanks ako nečakaný hosť svadby: Dojal dve nevesty!

Populárny oscarový herec Tom Hanks (65) boduje u svojich fanúšikov. Na pláži v kalifornskom meste Santa Monica ho dojala svadba dvoch mladých žien.

Ich sobáš sa rozhodol urobiť o to špeciálnejší, že sa k nim votrel.

Svadobný deň Diciembre a Tashie Farriesových nemohol dopadnúť krajšie. Rozhodol sa im totiž zablahoželať sám Tom Hanks. Svadba prebehla uplynulý víkend na pláži, kde sa herec zhodou okolností tiež nachádzal. „Videl som obrad z diaľky a bol to jeden z najkrajších, aké som kedy videl,“ prezradil Hanks. Hoci ho najprv prekvapilo, že ide o svadbu dvoch žien, absolútne to neriešil. Nevestám poprial všetko dobré a povzbudil ich, aby si svoju lásku udržali. Pre Toma ide už o tretiu nečakanú prepadovku na svadbe. Prvýkrát prekvapil nevestu z Južnej Karolíny v roku 1993 popri nakrúcaní filmu Forrest Gump. O 23 rokov si to zopakoval opäť, keď zablahoželal dvom mladomanželom v newyorskom Central Parku.