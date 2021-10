Dominiku Gottovú situácia s manželom ničí: Už to nezvládam!

Takto si to nepredstavovala ani v najhoršom sne. Dominika Gottová (48), najstaršia dcéra speváckej legendy Karla Gotta († 80), má opäť hlavu v smútku.

Jej manžel Timo Tolkki (55), za ktorým sa vrátila žiť do Fínska, ju zasa sklamal. Kšefty v Mexiku sa mu rozbiehajú a vyzerá to tak, že domov sa tak skoro za svojou ženou nechystá. Dominika opäť zvažuje útek do Česka.

Dominika je už istý čas vo veľmi zúfalej situácii. Prácu sa jej nedarí nájsť, a tak ju živí manžel, ktorý však odišiel pracovať do ďalekého Mexika. Jeho návrat domov sa stále odsúva a ona situáciu nezvláda.

„Telefonoval mi, že získal ďalšie kšefty aj v období Vianoc a Nového roka, a to nielen v Mexiku, ale aj v Los Angeles. Prajem mu to, ale ja to proste sama nedávam. Finančne ani psychicky,“ povedala portálu Aha! Gottová.

Rozhodla sa preto spraviť rázny krok. „Musím ísť odtiaľto preč, pretože som sa do Helsínk vracala len kvôli nemu. Musím si však najprv v Prahe dohovoriť či nájsť prácu, inak sa tam budem máchať v tom istom čo tu,“ dodala nešťastne.