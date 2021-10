Zničený zúfalstvom! Fotografie herca Baldwina po tragédii na nakrúcaní trhajú srdce

Alecovi Baldwinovi (63) pri filmovaní osudnej scény podali zbraň a povedali mu, že nie je nabitá. Bol v nej však jeden ostrý náboj, ktorý zasiahol kameramanku Halynu Hutchins († 42) a režiséra Joela Souzu (48), ktorý stál za ňou. Uvádzajú to súdne záznamy o prípade.

Pre western Rust práve nakrúcali scénu, pri ktorej Baldwin mieril priamo do kamery. Na pľac prišiel asistent réžie Dave Halls s revolverom Colt. Zakričal „studená zbraň“, čo znamenalo, že nie je nabitá. Potom ju podal Baldwinovi. Pri nakrúcaní však padol výstrel. Kameramanku zasiahol priamo do hrude. Režisér stál za ňou, aby presne videl, ako vyzerá snímaný záber. Toho trafil ten istý projektil do pleca. Souzu po ošetrení prepustili z nemocnice, Halyne však lekári nedokázali pomôcť.

Súdne dokumenty uvádzajú dvoch ľudí, ktorí so zbraňou manipulovali. Okrem Hallsa, ktorý ju podal Baldwinovi, je to hlavná zbrojárka filmového štábu Hannah Gutierrez- Reed (24). Pre ňu to bola vôbec prvá práca v takejto funkcii. Pred drevenú budovu, v ktorej sa nakrúcalo, priniesla tri zbrane a položila ich na vozík. Jednu z nich Halls vzal. Podľa polície v nej však bol jeden ostrý náboj. Ako sa tam ocitol, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Po Halyne Hutchins ostali manžel, právnik Matthew a syn Andros (8). Matthew uviedol, že Alec Baldwin sa s nimi spojil a snaží sa im byť nápomocný. „Mám zlomené srdce pre jej manžela, ich syna a všetkých, ktorí poznali a milovali Halynu,“ napísal Baldwin vo vyhlásení. „Žiadne slová nedokážu vyjadriť šok a smútok z tejto tragickej nehody,“ dodal.