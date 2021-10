Ďalšia rana pre Meghan! Odoberie jej Alžbeta II. titul?

Meghan Markle chce byť podľa všetkého najvplyvnejšou ženou súčasnosti, a tak to skúša všade možne. Keď jej to nevyšlo s herectvom, v ktorom sa presadila len v obsadení béčkových seriálov, stala sa manželkou britského princa.

Ale keďže osud Harryho nechal stáť v tieni staršieho brata, tak sa Meghan rozhodla, že bude celebritou influencerkou. Odsťahovala sa do USA a snaží sa poúčať verejnosť o klimatických zmenách a po novom aj o sociálnych výhodách rodičovskej dovolenky.

Tento týždeň svoje vízie odovzdala americkému Kongresu a rozhnevala tým Republikánsku stranu. Tá teraz vyzvala kráľovnú Alžbetu II., aby Meghan zbavila titulu vojvodkyne zo Sussexu. Samotnú Meghan republikáni požiadali, aby sa venovala herectvu a nestrkala nos do vecí, ktorým nerozumie. Ako multimilionárka a celebrita podľa nich sotva niečo tuší o tom, aké je to byť obyčajný Američan s malými deťmi. Podľa republikánov jej ide o jediné, a to uľaviť na daniach najbohatším. O pracujúcu triedu jej ide sotva, keď sa s ňou vôbec nestýka.

Meghan pichla do osieho hniezda –⁠ vo väčšine západných krajín sveta rodičia majú nárok aspoň na nejakú podporu po narodení dieťaťa. Rodičovská v USA ale neexistuje vôbec, a ak na to partneri nemajú peniaze, musia dať dieťa ihneď po narodení do platených jaslí a vrátiť sa do práce. Že to škodí zdraviu dieťaťa i matky, je nepochybne pravda, lenže v USA majú iné hodnoty, a to predovšetkým ekonomickú stabilitu a hmotné bohatstvo. Psychické zdravie a duševné bohatstvo sú na zozname priorít veľmi nízko, a na to Meghan upozorňuje.

Meghanin spôsob upozorňovania na problémy je ale nešťastný. Jednak z neho tryská túžba po pozornosti, ale navyše je to boj privilegovanej ženy, ktorá sotva vie, čo je to chudoba. Aj keď vraj v detstve musela večerať u Sizzlera šalát za päť dolárov. Tým však môže maximálne nahnevať milióny Američanov, ktorí tam na večere chodia celý život, zatiaľ čo ona sa ukazuje v najluxusnejších reštauráciách planéty. Tým ale poskytuje dosť tromfov republikánom, ktorí ju tvrdo kritizujú. A dokonca vyzvali britskú kráľovnú Alžbetu II., aby Meghan zbavila titulu vojvodkyňa zo Sussexu už len preto, že ako vojvodkyňa sa totiž herečka v USA prezentuje a pôsobí tým na verejnosť.

"Zásah pani Markle do americkej politiky oživuje v mojej mysli otázku, prečo ju a Harryho kráľovská rodina jednoducho nezbaví titulov, zvlášť preto, že ona zdôrazňuje to, že posiela svoju pripomienku ako vojvodkyňa zo Sussexu. Hoci jej snaha zapáčiť sa rodinám pracujúcej triedy spomienkami na dni, kedy musela jesť u Sizzlera, je smiešna, jej komentáre celkom jasne vyjadrujú to, že tieto pasáže o masívnych výdavkoch zo štátnej pokladnice majú slúžiť predovšetkým na to, aby pomohli globálnym elitám vyhnúť sa plateniu daní, nie aby pomohli pracujúcej triede, s ktorou vraj v detstve jedávala," hnevá sa republikánsky kongresman Jason Smith.

"Je úplne mimo realitu obyčajných Američanov a mala by zostať pri herectve a nesnažiť sa hrať na političku. Posledné, čo potrebujeme práve teraz, je bohatá celebrita tlačiaca svoje liberálne názory americkému ľudu," odkázala ďalšia republikánka Lisa McClain.